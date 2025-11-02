ABD'nin kamu borcu tarihi rekor kırarak 38 trilyon doları aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, 2 Ağustos’ta 37 trilyon dolar olarak kaydedilen kamu borcu, 22 Ekim’de 38 trilyon dolar eşiğini aşarak yeni rekora imza attı.

Mali politika araştırmaları yürüten Peter G. Peterson Vakfı, bu tutarın ABD’de kişi başına yaklaşık 111 bin dolarlık borç anlamına geldiğini açıkladı. Vakıf, ABD’nin borcunun toplam değerinin Çin, Hindistan, Japonya, Almanya ve İngiltere ekonomilerinin toplam GSYH’sine eşit büyüklüğe ulaştığına dikkat çekti.

"ABD'NİN SIRADAKİ BÜYÜK SAVAŞI"

Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu Başkanı Jodey Arrington, ülkenin karşı karşıya olduğu borç krizini “ABD’nin sıradaki büyük savaşı” olarak nitelendirdi.

Arrington, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

38 trilyon dolar borçlu bir ülkeden söz ediyoruz. Bu rakam Avrupa Birliği'nin yıllık ekonomik üretiminin iki katına denk geliyor. İngiltere’nin bütçesinin 20 katı büyüklüğünde. Ayrıca bu yük, 18 yaş altı her Amerikalı için 500 bin dolarlık borç anlamına geliyor.

Arrington, borç krizinin kontrol altına alınmaması halinde ABD'nin küresel liderliğini kaybedebileceğini vurguladı.

BORÇ, GSYH'NİN YÜZDE 200'ÜNE ULAŞABİLİR

Kongre Bütçe Ofisi (CBO), mevcut trendlerin sürmesi halinde ABD borcunun 2047 yılına kadar GSYH'nin yüzde 200'üne çıkacağını öngörüyor. Ekonomistler, mevcut borçlanma hızına göre ABD'nin kamu borcunun birkaç ay içinde 39 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor.

KREDİ NOTU DÜŞTÜ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Mayıs ayında ABD'nin kredi notunu AAA’dan AA1’e düşürdü. Kurum, kararın gerekçesi olarak artan faiz yükü ve yıllık bütçe açıklarının kontrol altına alınamamasını gösterdi.

ABD hükümeti, Eylül ayı itibarıyla yalnızca faiz ödemeleri için 1,21 trilyon dolar harcadı. Bu tutar, 2025 mali yılı federal bütçesinin yaklaşık yüzde 17’sine denk geliyor.

Faiz maliyetleri de hızla yükseliyor, 2021’de ortalama yüzde 1,61 seviyesinde olan borç faizi, bugün yüzde 3,36’ya ulaşmış durumda.

TRUMP'TAN "ALTIN KART" ÖNERİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, artan borç yükü için sıra dışı bir çözüm önerdi. Trump, 5 milyon dolar karşılığında varlıklı yabancılara "Altın Kart" vizesi verilmesi teklifini gündeme getirdi.

1 milyon kart satılırsa 5 trilyon dolar gelir elde edilir. 10 milyon kart satarsak bu rakam 50 trilyon dolar olur ve borcumuzu tamamen kapatabiliriz.

EKONOMİSTLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı ekonomistler, Trump yönetiminin vergi artışlarını borç sorununa yönelik “olumlu adım” olarak görürken, bazıları ise ABD ekonomisinin uzun vadede yoksullaştığı görüşünü savunuyor.

Uzmanlara göre borç artışı, konut ve araç kredisi faizlerinden, kredi kartı borçlanmasına, sosyal harcama kesintilerinden enflasyon baskısına kadar geniş bir etkiler zinciri yaratacak.