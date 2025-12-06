Çernobil’deki koruma kalkanı hasar gördü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna’daki nükleer tesislerin son durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Çernobil Nükleer Santrali’nde radyoaktif sızıntıyı önlemek amacıyla inşa edilen “Yeni Koruma Kalkanı”nın, şubat ayında düzenlenen drone saldırısında hasar aldığı ve dış kaplamasında yangın çıktığı duyuruldu.

UAEA’nın geçen hafta tamamlanan müfettiş değerlendirmesine göre çelik yapı, saldırı sonrası temel güvenlik işlevlerini tam olarak yerine getiremiyor.

"KAPSAMLI RESTORASYON ŞART"

Açıklamada, çatıda geçici ve sınırlı onarımlar yapıldığı ancak nükleer emniyetin sağlanması için geniş kapsamlı bir restorasyonun zorunlu olduğu vurgulandı.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Çernobil’de güvenliğin yeniden tam olarak sağlanması için kurumun sahadaki ekibiyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

ZAPORİJYA'DA GÜÇ KAYNAĞI YENİDEN KESİLDİ

Aynı açıklamada, Zaporijyya Nükleer Güç Santrali’nin savaşın başlamasından bu yana 11. kez tüm dış güç bağlantısını geçici olarak kaybettiği bildirildi. Yaklaşık yarım saat süren kesintinin ardından santralin 330 kV’lık hatta yeniden bağlandığı, ancak 750 kV’lık esas iletim hattının hâlâ devre dışı olduğu ifade edildi.

Grossi, gece boyunca süren askeri hareketlilik nedeniyle elektrik şebekesinin etkilendiğini, bu durumun Ukrayna’daki faaliyetteki nükleer santrallerin üretimi azaltmasına yol açtığını aktardı.

GROSSI'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

UAEA Başkanı, bölgedeki tüm taraflara çağrı yaparak, nükleer tesislerde risk oluşturan çatışma ortamının durdurulması gerektiğini ve herhangi bir kazanın “felaket sonuçlara yol açabileceğini” vurguladı.