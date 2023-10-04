ABD'nin Karabağ açıklaması: İnsani duruma odaklandık Beyaz Saray yetkilisi Kirby, ABD'den yardım ekibinin bölgeye gönderildiğini söyledi. Kirby, Karabağ'ı terk eden Ermeniler için ilk etapta 11 milyon dolarlık destek sağladıklarını belirtti.

AA

ABD, Azerbaycan toprağı Karabağ ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Karabağ Ermenilerine yardım desteğinde bulunduklarını söyledi.

Kirby, ilk etapta gönderdikleri yardımın tutarını 11 milyon dolar olarak açıkladı.

"İnsani duruma çok odaklanmış durumdayız"

ABD'den bir ekibin de yardımların organizasyonu için bölgeye konuşlandırıldığı bilgisini paylaşan Kirby, şöyle konuştu:

Dolayısıyla biz insani duruma çok odaklanmış durumdayız ve acıyı hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz.



Aynı zamanda yine Azerbaycan'ı taahhütlerini yerine getirmeye teşvik ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası izleme misyonu vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Karabağ için "uzun vadeli, bağımsız bir uluslararası izleme misyonunun" gereğine değindi.

Patel, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin "Karabağ'da sivillere kötü muamele yapılmadığına, tarım, hayvancılık veya altyapıya zarar verilmediğine" yönelik tespitlerine ilişkin memnuniyetini ifade etti.

Sözcü Yardımcısı, "BM'nin yorumlarının ABD'nin bakış açısını değiştirmeyeceğini, Karabağ'da daha uzun vadeli bağımsız bir uluslararası izleme misyonuna yönelik güçlü bir istek ve ihtiyaç olduğuna inanmaya devam ettiklerini" dile getirdi.

Patel, bunun "şeffaflığı ve gerekli güvenceyi sağlayacağını düşündüklerini" belirtti.

BM: Ermeni sivillere şiddet uygulanmadı

BM Sözcüsü Stephen Dujarric, günlük basın toplantısında, Azerbaycan'ın daveti üzerine bölgeye giden BM heyetinin Laçın'daki sınır kontrol noktasında ve Hankendi şehrinde incelemelerde bulunduğunu kaydederek şu ifadeleri kullanmıştı:

Heyet, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)