ABD'nin konuştuğu 25 yaşındaki Carlee Russell: Yanlış ihbarlarla suçlanıyor İki ayrı ihbarında polisi yanıltan Russell, uydurma hikayelere imza attığını itiraf etti. Amerikalı genç "Olayları kendim uydurdum" derken, hapis cezası ihtimaliyle karşılaştı.

ensonhaber.com

ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Carlee Russell, ülke gündemini uzun süre meşgul etti.

Kendi kaçırılma olayını uydurduğunu itiraf eden Russell, aldatmacayla suçlanıyor.

Hemşirelik öğrencisi, iki suçla karşı karşıya kalmış durumda. Bunlardan ilki, kolluk kuvvetlerine yanlış ihbarda bulunmak, diğeri ise bir olayı yanlış ihbar etmek.

Yanlış ihbarlarda bulundu

Russell, 13 Temmuz'da otoyolda beziyle yürüyen bir bebek gördüğünü iddia ederek 911'i aradı.

Aynı isim, 15 Temmuz'da ise turuncu saçlı bir adam ve bir kadın tarafından kaçırıldığını öne sürdükten sonra evine döndü.

Kaçırılma hikayesini anlatan Russell, bir adamın ağaçların arasından çıkarak gözlerini bağladığını söyledi.

"49 saat boyunca alıkonuldum"

Kamyona bindirildiğini iddia eden Russell, peynirli krakerlerle beslendiği bir traktör römorkunda esir alındığını kaydetti.

Russell, 49 saat boyunca alıkonulduğunu, nihayetinde ormandan evine koşarak kaçmayı başardığını aktardı.

ABD'nin gündemine bomba gibi düşen olayın arka planında yaşananlar çok geçmeden ortaya çıktı.

İtiraf etti: Olayları kendim uydurdum

Avukatı Emory Anthony aracılığıyla ifade veren Russell, olayları kendisinin uydurduğunu itiraf etti.

BBC'nin aktardığına göre, Amerikalı genç, kaçırılmadığını ve yol kenarında bir bebek görmediğini dile getirdi.

Hapis cezasıyla karşı karşıya

Carlee Russell'ın, kaçırıldığını iddia ettiği saatlerde şehri terk etmediği tespit edildi. Suçlu bulunursa 1 yıla kadar hapis ve 6 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

2 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı

Hoover Polis Departmanı, Russell'ın teslim olduğunu ve 2 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldığını söyledi.

Polis Şefi Nicholas Derzis, Russell'ın hikayesinin, sevdikleri kaçırma olaylarının gerçek kurbanı olanlarda yaralar açtığını da sözlerine ekledi.

Başsavcı: Kovuşturmaya niyetliyiz

Bu arada yerel savcılar, ilgi düzeyi nedeniyle davayı eyalet başsavcılığına devretti.

Alabama Başsavcısı Steve Marshall, "Bunu mağdursuz bir suç olarak görmüyoruz." ifadesini kullanırken, Russell'ı "tamamen kovuşturma" niyetinde olduklarının altını çizdi.