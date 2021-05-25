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    ABD'nin Kudüs konsolosluğu yeniden açılacak

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu.
    • AA
    • 25.05.2021 - 19:05
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    ABD'nin Kudüs konsolosluğu yeniden açılacak

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Kudüs üzerinden Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı.

    Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın görüşmesi, Ramallah'taki Filistin Başkanlık Sarayı'nda başladı.

    ABD'NİN KUDÜS'TEKİ KONSOLOSLUĞU YENİDEN AÇILACAK

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu.

    NETANYAHU İLE DE GÖRÜŞTÜ

    Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı İsrail'de Başbakan Netanyahu ile görüşmüştü.

    Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Blinken, bu ziyaretin amacının "ABD'nin İsrail'in güvenliğine desteğini vurgulamak, Batı Şeria ve Kudüs'te gerilimin düşürülmesi için geniş kapsamlı çalışmalar yürütmek, Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılmasını sağlamak, Filistin halkı ve Filistin yönetimiyle ilişkileri ilerletmek" olduğunu söylemişti.

    ABD nin Kudüs konsolosluğu yeniden açılacak #1

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