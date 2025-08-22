ABD'nin Meksika sınırında göçmen önlemi: Metal duvarlar siyaha boyanıyor

ABD'deki göçmen avı devam ediyor.

Bir yandan sınır dışı işlemleri hızlanırken bir yandan da ülkeye en çok yasa dışı girişin yaşandığı Meksika sınırında önlemler art arda geliyor.

MEKSİKA SINIRINDA YENİ ÖNLEM: SİYAH BOYA

The Hill'in haberine göre İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, New Mexico eyaletinin güney sınırındaki Santa Teresa bölgesinde yaptığı açıklamada göçmenlerin ülkeye yasa dışı girişine karşı yeni önlemi duyurdu.

Yüksekliği ve derinliği sayesinde göçmenlerin duvarların üstünden ve altından geçemediklerine işaret eden Noem, Bakanlığın metali daha sıcak hale getirmek amacıyla siyah boya kullanmayı deneyeceğini bildirdi.

DUVAR SİYAHA BOYANMAYA BAŞLANDI

Meksika’nın Ciudad Juarez kentinde, Santa Teresa ile Ciudad Juarez arasında yaklaşık 400 metrelik alana inşa edilen yeni sınır duvarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla siyaha boyanmaya başlandı.

"SİYAH DAHA ÇOK ISINIR VE GÖÇMENLER TIRMANAMAZ"

Noem, "Bu, özellikle Başkan'ın isteği doğrultusunda. Buradaki sıcak havalarda bir şey siyaha boyandığında daha da sıcak oluyor ve insanların tırmanması daha da zorlaşıyor." ifadelerini kullanmıştı.