Fransız Medyası: Avrupa, Ukrayna'nın toprak vermek zorunda kalacağını kabullenmeye başlıyor

Avrupa'nın doğusunda, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 4. yaşına yaklaşırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, barışa yönelik çalışmaları değerlendirirken Rusya'nın, Doğu Ukrayna'yı öyle ya da böyle 'özgürleştireceğinin' altını çizdi.

Avrupa Birliği, sınır komşuları Ukrayna'nın toprak bırakmak gibi tavizler vermesi fikrinden rahatsız olduğunu tekrar tekrar dile getirmiş olsa da, bunun savaşı bitirmek için kaçınılmaz olduğunu kabul etmeye başladıkları iddiası, Fransız gazetesinde yankılandı.

AVRUPA KENDİSİNE GÜVENMİYOR

Yakın zamandaki bir haberde, Avrupa Birliği vatandaşlarının çoğunun ülkelerinin olası bir savaş senaryosunda Rusya'ya karşı direnebileceğine inanmadığı bildirilmişti.

Bu durumun, Avrupa'yı Rusya'ya karşı daha yatıştırıcı bir politika izlemeye zorladığı söyleniyor.

Bunun yanında, El País'in makalesinde, Avrupalı liderlerin barış planı hakkındaki sözlerinin önemsiz olduğunu hissettiklerinden bahsediliyor.

AVRUPALI TEMSİLCİLERDEN UKRAYNA ELÇİSİNE MESAJ

Makaleye göre, Avrupalı ülkeler, Rusya'ya toprak bırakılmasını açıktan dile getirmeseler ve genellikle karşı çıksalar da Avrupalı temsilciler, Ukrayna elçisine bazı tavizlerin kaçınılmaz olabileceğine yönelik mesajlar veriyor.

Toprak tavizinin, savaş hakkındaki olası senaryolar arasında ehvenişer olduğu fikrinin Avrupa'da sessizce yayıldığı iddia ediliyor.

BALTIK ÜLKELERİ VE POLONYA RAHATSIZ OLABİLİR

Fransa, İtalya, Almanya gibi batıda kalan ülkelere kıyasla, Rusya'ya yakın coğrafyadaki Polonya ve Baltık ülkeleri, Ukrayna'nın taviz vermemesi gerektiği pozisyonunda oldukça kararlılar.

Rusya ile olan geçmişlerinin de etkisiyle kendilerini tehdit altında hisseden ülkelerin, toprak konusunda taviz verilmesinden rahatsız olmaları muhtemel.