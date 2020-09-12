ABD'nin Oregon eyaleti, orman yangınlarına teslim oldu

Eyalet yetkilileri, yarım milyon insanı etkileyen yangınlarda büyük ölüm olaylarına hazırlandıklarını söyledi.

ABD'nin 12 eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Oregon, alevlerin etkili olduğu eyaletler arasında bulunuyor.

Eyaletin valisi Kate Brown, yangınların onbinlerce insanı yerinden ettiğini söyledi. Brown, yağma ihtimaline rağmen ev sahiplerinden yangın bölgelerinden uzak durmalarını istedi.

ONLARCA İNSAN KAYIP

Oregon Acil Durum Yönetimi Direktörü Andrew Phelps, yangınlardan kaynaklanan bir "kitlesel ölüm olayına" hazırlandıklarını söyledi.

Şimdiye kadar en az 4 kişi hayatını kaybettiği eyalette onlarca insanın kayıp olduğu kaydedildi.

Kate Brown, kayıp olaylarının özellikle Jackson, Lane ve Marion bölgelerinden yaşandığını bildirdi, kayıp olanlarla ilgili detaylı bilgi ise paylaşmadı. Brown ayrıca, 40 bin Oregonlunun zorunlu tahliyesinin emredildiğini aktardı.

ABD'nin Oregon eyaletinde orman yangını ViDEO

YARIM MİLYON İNSAN ETKİLENDİ

Eyalet yetkilileri, büyük yıkıma yol açan yangınların yarım milyon insanı etkilediğine dikkat çekti.

Bu arada yağma ihtimaline karşı güvenlik güçleri de alarma geçti. BBC'nin haberine göre, Portland'da terk edilen evlere girip yağma yaptıkları gerekçesiyle iki kişi, araba kovalamacası sonucu yakalandı.

WASHINGTON VE KALİFORNİYA'DA DA DURUM KÖTÜ

Eyaletin Ormancılık Departmanı'ndan Doug Grafe, itfaiyecilerin 16 büyük yangına karşı mücade verdiğini, soğuyan hava ve nemin bu çabalara katkı sunduğunu söyledi.

Oregon'un yanı sıra, Kaliforniya ve Washington da yangınlardan kötü etkilenen eyaletlerde arasında bulunuyor. Ulusal Kurumlararası Yangın Merkezi, Galler'den biraz daha küçük bir alanın yandığı kaydetti.

Washington'ın Okanogan bölgesinde 1 yaşındaki erkek çocuk hayatını kaybetti. Kaliforniya'da ölü sayısının artmaya devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, son iki günde 10 cansız bedenin bulunduğunu, 16 kişinin kayıp olduğunu ifade etti. Hayatını kaybedenler arasında 16 yaşında bir erkek çocuk da var.