Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde uyuşturucu bağımlıları ve evsizlerin, dünyadan bihaber baygın halleri kameralara yansıdı.

ABD’de uyuşturucu bağımlılığının pençesine düşenlerin sayısı günden güne artıyor…

Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinin Kensington Caddesi, hem bağımlıların hem evsizlerin mekanı oldu.

Kaldırım kenarlarını ve parkları mesken edinen bağımlıların görüntüleri, film sahnelerini aratmadı.

Dağınık halde caddenin belli köşelerinde kendilerine yer bulan bağımlıların, gündüz vakitlerinde bile kendilerine uyuşturucu enjekte ettikleri görüldü.

OBJEKTİFLERE YANSIDI

Bazı bağımlıların ise baygın halde bulundukları yere yığılmaları dikkat çekti.

ABD sokaklarının farklı yüzü, objektiflere de yansıdı.

ABD'nin öteki yüzü: Uyuşturucu bağımlıları ve evsizler VİDEO



93 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Evsizler ve uyuşturucu bağımlılığı olmak üzere iki önemli sorunla karşı karşıya olan ABD’de, 2020 yılında 93 bin kişi aşırı dozda uyuşturucudan yaşamını yitirdi.

BİRÇOK KİŞİ SOKAKLARA GİRMEYE KORKUYOR

Güvenlik açısından da sıkıntıların olduğu bölgelerde, birçok kişi bu sokaklara girmeye korkuyor, asayiş olayları da artmaya devam ediyor.