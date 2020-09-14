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    ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad, görevinden ayrılacak

    Dışişleri Bakanı Pompeo, Branstad'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
    • AA
    • 14.09.2020 - 11:20
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    ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad, görevinden ayrılacak

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medyada ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ın görevinden ayrılacağının sinyalini verdi.

    Pompeo, Twitter hesabında Branstad'a 3 yılı aşkın süre boyunca verdiği hizmetten ötürü teşekkür etti.

    "İLİŞKİLERİN DENGELENMESİNE YARDIM ETTİ"

    ABD Dışişleri Bakanı paylaşımında ayrıca Branstad'ın, ABD-Çin ilişkilerinin, sonuç odaklı, mütekabil ve adil hale getirilmesi amacıyla dengelenmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

    MAKALE TARTIŞMASI

    Terry Branstad'ın, eylül ayında Çin'in resmi People's Daily gazetesinde yayınlanmasını arzu ettiği makalenin geri çevrilmesi tartışma yaratmıştı.

    Branstad, makalede Çin hükümetini son yıllarda ABD'nin açık sözlülüğünden "faydalanmakla" itham ediyordu.

    People's Daily gazetesi, makaleyi "gerçeklerle bağdaşmadığı" gerekçesiyle yayınlamayı reddettiklerini duyurmuştu.

    ABD nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad, görevinden ayrılacak #1

    ABD nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad, görevinden ayrılacak #2

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