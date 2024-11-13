ABD'nin Polonya'daki füze savunma üssünün açılış töreni düzenlendi

İHA

Polonya'nın kuzeyindeki Redzikowo köyü yakınlarında inşa edilen ABD füze savunma sisteminin bir parçası olan Aegeis Ashore Füze Savunma Üssü'ne ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı.

Gelen son dakika bilgisine göre, Aegeis Ashore Füze Savunma Üssü bugün düzenlenen törenle faaliyete geçti.

ERKEN UYARI RADARI İLE DONATILDI

ABD ve onun Avrupalı müttefiklerini İran başta olmak üzere Orta Doğu'dan gelecek füze tehditlerine karşı korumayı amaçlayan füze savunma üssünün her biri 8'er SM-3 IIA önleyici füzesine sahip 3 adet MK41 dikey atım sistemi ve 1 adet SPY-1D balistik füze erken uyarı radarı ile donatıldığı kaydedildi.

Bin ile 3 bin kilometre arasında menzile sahip füzelerinin bulunduğu üssün aynı zamanda NATO savunma sisteminin önemli bir unsuru olduğu bildirildi.

"ŞİMDİ TÜM DÜNYA BURASININ ARTIK RUSYA'NIN ETKİ ALANI OLMADIĞINI GÖRECEK"

Üssün açılışında konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD ordusu gibi dünyanın güvenliğini koruyacak olan Aegeis Ashore Füze Savunma Üssü'nün açılışından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Şimdi tüm dünya açık ve net bir şekilde burasının artık Rusya'nın etki alanı olmadığını görecek" sözlerini sarf eden Duda, Polonya genelinde halihazırda 10 bine yakın ABD askerinin görev yaptığını, ABD'nin Polonya ve tüm NATO'nun güvenliğinin garantörü olduğunu bildirdi.

Aegeis Ashore Füze Savunma Üssün'nde 500'e yakın ABD askerinin görev yapacağı belirtilirken Polonya hükümeti üssün gelecekte Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı da Polonya'yı savunmasını bekliyor.