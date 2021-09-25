ABD'nin savunma bütçesinden YPG'ye 177 milyon dolarlık yardım

ABD Temsilciler Meclisi, 2022 mali yılına ait savunma harcamaları için 778 milyar dolarlık tasarıyı onaylarken, terör örgütü YPG'ye ayrılan 177 milyon dolarlık bütçe de dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), mayıs ayında kongreye sunduğu savunma bütçesini içeren yasa tasarısı Temsilciler Meclisi genel kurulunda oylandı.

Oylamada, 316 temsilci "Evet" oyu kullanırken, 113 temsilci tasarıya "Hayır" oyu verdi.

Tasarıya birçok ekleme yapılırken Pentagon'un talep ettiği bütçe miktarına yaklaşık 25 milyar dolar ekleme yapılarak bütçe miktarını 778 milyar dolara çıkarılmış olması dikkat çekti.

YPG'YE 177 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Tasarıda, Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele konusunda eğitim ve destek giderleri için talep edilen 522 milyon doların da aynı şekilde kabul ettiği görülürken, bu miktarın 345 milyon dolarının Irak, 177 milyon dolarının YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu Suriye eğit-donat programına ayrıldığı tespit edildi.

ABD, TIRLARLA SİLAH GÖNDERİYOR

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde silahlanan terör örgütü YPG'ye yönelik her operasyonu sonrası ABD, teröristleri yeni silah ve mühimmatla takviye ediyor, bunu da terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle gerçekleştiriyor.