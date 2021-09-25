Euro
10.4288
1.16%
Dolar
8.8674
1.2%
Altın
499.22
1.7%
Borsa
1.385
-1.2%
Bitcoin
377.510
-1.97%
EXEN Coin
22.24
-2.45%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C
    ABD'nin savunma bütçesinden YPG'ye 177 milyon dolarlık yardım

    ABD'nin savunma bütçesinden YPG'ye 177 milyon dolarlık yardım

    ABD Temsilciler Meclisi, 2022 mali yılına ait savunma harcamaları için 778 milyar dolarlık tasarıyı onaylarken, terör örgütü YPG'ye ayrılan 177 milyon dolarlık bütçe de dikkat çekti.
    • AA
    • 25.09.2021 - 08:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), mayıs ayında kongreye sunduğu savunma bütçesini içeren yasa tasarısı Temsilciler Meclisi genel kurulunda oylandı.

    Oylamada, 316 temsilci "Evet" oyu kullanırken, 113 temsilci tasarıya "Hayır" oyu verdi.

    Tasarıya birçok ekleme yapılırken Pentagon'un talep ettiği bütçe miktarına yaklaşık 25 milyar dolar ekleme yapılarak bütçe miktarını 778 milyar dolara çıkarılmış olması dikkat çekti.

    ABD nin savunma bütçesinden YPG ye 177 milyon dolarlık yardım #1

    YPG'YE 177 MİLYON DOLARLIK YARDIM

    Tasarıda, Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele konusunda eğitim ve destek giderleri için talep edilen 522 milyon doların da aynı şekilde kabul ettiği görülürken, bu miktarın 345 milyon dolarının Irak, 177 milyon dolarının YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu Suriye eğit-donat programına ayrıldığı tespit edildi.

    ABD nin savunma bütçesinden YPG ye 177 milyon dolarlık yardım #2

    ABD, TIRLARLA SİLAH GÖNDERİYOR

    Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde silahlanan terör örgütü YPG'ye yönelik her operasyonu sonrası ABD, teröristleri yeni silah ve mühimmatla takviye ediyor, bunu da terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle gerçekleştiriyor.

    ABD nin savunma bütçesinden YPG ye 177 milyon dolarlık yardım #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir