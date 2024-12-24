ABD'nin Tayvan'a silah satışına Çin'den tepki

Haber Merkezi

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, Tayvan'a silah satışının tek Çin ilkesini ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'yi ihlal ettiğini belirtti.

Tayvan sorununun Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Vu, ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememe taahhüdüne uymadığını ve Tayvan'ı savaş tehlikesine sürüklediğini savundu.

Vu, "ABD tarafını Tayvan'a askeri yardım ve silah satışını derhal durdurmaya ve bölge ile askeri bağlarını kesmeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

ABD'DEN İKİ AYRI SATIŞA ONAY

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Aralık'ta Tayvan'a askeri malzeme, hizmet ve eğitim için 571 milyon dolar sağlanması konusunda Savunma Bakanlığına onay vermişti.

Ayrıca Savunma Bakanlığı 20 Aralık'ta da 300 taktik telsiz sistemi ve 16 silah montesinin 295 milyon dolara satışına onay verildiğini bildirmişti.