Seller nedeniyle 10 kişi hayatını kaybederken, 31 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

ABD'nin doğu eyaleti Tennessee'yi şiddetli yağışlar vurdu.

Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada, eyaletin birçok bölgesinde şiddetli yağışların sellere neden olduğu belirtildi.

10 ÖLÜ, 31 KAYIP

Humphreys Polis Şefi Chris Davis, yaptığı açıklamada, sellerde 2’si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini, ekiplerin kayıp 31 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

ABD'nin Tennessee eyaletinde sel felaketi ViDEO

ULAŞIM AKSADI, ELEKTRİK KESİLDİ

Seller nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşım sağlanamadı. Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde cumartesi akşamından itibaren elektrik kesintisi yaşandı, yaklaşık 10 bin kişi karanlıkta kaldı.

Sellerden etkilenen bölgelere helikopter ve yardım ekipleri sevk edildi. Su altında kalan bölgeden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

"SEYAHAT ETMEYİN" UYARISI

Humphreys Acil Durum Yönetimi'nden yapılan açıklamada, "Waverly şehrine seyahat etmeyin." uyarısı yapıldı. Tennessee'nin orta kesimlerinde yaşayanlardan yıkıcı seller nedeniyle suyla kaplı yollardan ve geçitlerden geçmekten kaçınmaları istendi.

ULUSAL MUHAFIZLAR GÖREVLENDİRİLDİ

Tennessee Ulusal Muhafızları, selle mücadele için yaklaşık 50 askeri görevlendirdiğini duyurdu. "İlk önceliğimiz, müdahale ekiplerinin bölgeye erişmesine yardımcı olmak ve kurtarma operasyonlarını yürütmektir." denildi.