ABD'nin Ukrayna'ya SİHA satışı durduruldu

Pentagon'dan SİHA satışına itirazlar yükseldi. Karmaşık ekipmanların, Rusya'nın eline geçmesinden endişe ediliyor.

Beyaz Saray yönetimi, Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı kullanılmak üzere Hellfire füzeleriyle donatılabilen 4 MQ-1C Gray Eagle satmayı planlıyordu.

Son gelişmeye göre, Ukrayna güçlerine SİHA satışı işlemi iptal edildi.

"Düşmanın eline geçer" endişesi

Karara gerekçe olarak, gelişmiş gözetleme ekipmanının "düşmanın" eline geçmesi endişesi gösterildi.

Satışa yönelik teknik itiraz, Pentagon'un Savunma Teknolojisi Güvenlik İdaresi tarafından gündeme getirildi.

Reuters'ın haberine göre, konuyla ilgili üç kaynak, daha önce mart ayından bu yana dolaşımda olan planın Beyaz Saray tarafından onaylandığını söylemişti.

"ABD için güvenlik riski oluşturabilir"

Haberde, "SİHA'ların ihracına itiraz, radar ve gözetleme ekipmanlarının Rusya'nın eline geçmesi halinde ABD için güvenlik riski oluşturabileceği endişesiyle gündeme geldi." denildi.

Pentagon Sözcüsü Sue Gough, "Teknoloji güvenliği incelemeleri, ABD savunma maddelerinin tüm uluslararası ortaklara aktarılması için standart bir uygulama. Tüm vakalar kendi özelliklerine göre ayrı ayrı inceleniyor." diye konuştu.

ABD ile Ukrayna arasında gerilim

SİHA satışının engellenmesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi suçlayıcı ifadeler kullanmasının ardından geldi.

Biden, Rusya'nın saldırılarına işaret ederek, "Birçok insanın, abarttığımı düşündüğünü biliyorum. Hiç şüphesiz Zelensky, ABD'nin uyarılarını duymak istemedi." ifadesini kullanmıştı.

Karşı suçlama: Rusya'yı durduramadınız

Zelensky'nin danışmanı Mykhailo Podolyak ise "Bir ülkeyi 100 günden fazla bir süredir saldırgana direnmekle suçlamak saçma. Kilit ülkeler, önlem olarak Rusya'yı durdurmayı başaramadı." karşılığını vermişti.

Alternatif seçenek

Bir kaynağa göre, söz konusu satış, mevcut radar ve sensör paketinin daha az karmaşık bir versiyonla değiştirilmesiyle mümkün olabilir, ancak bunun tamamlanmasının aylar sürebileceği belirtiliyor.

MQ-1C Gray Eagle SİHA'larının her birinin maliyetinin 10 milyar dolar olduğu kaydedildi.

"Plan bozulabilir"

Konuyla ilgili daha önce çıkan haberlerde, "Kongre, General Atomics yapımı SİHA'ların satışını hâlâ engelleyebilir. Birkaç haftadır Pentagon'da incelenen planı bozabilecek bir son dakika politikası riski var." bilgisine yer verilmişti.

Joe Biden, Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini onaylamıştı

Biden, yaptığı açıklamada, "Yeni paket, Ukrayna'nın kendini Rusya'ya karşı savunmasında yardımcı olacak gelişmiş silahları da içeriyor. Buna Yüksek Performanslı Topçu Roketi Sistemi (HIMARS) füze sistemi de dahil." demişti.