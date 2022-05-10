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    ABD'nin yeni Atina Büyükelçisi Tsunis, güven mektubu sundu

    54 yaşındaki Büyükelçi, memleketine döndüğü için duygulandığını söyledi. Tsunis, ABD'deki Yunan diasporasına yakınlığıyla biliniyor.
    • 10.05.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 17:43
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    ABD'nin yeni Atina Büyükelçisi Tsunis, güven mektubu sundu

    George James Tsunis, ABD'nin yeni Atina Büyükelçisi olarak atandı.

    Tsunis, Yunanistan'a giderek, burada Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'ya güven mektubunu sundu.

    Memleketine döndü

    Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Tsunis, güven mektubunu sunmasının ardından Sakelaropulu ile kısa görüşme gerçekleştirdi.

    54 yaşındaki Tsunis, görüşmede sırasında, "baba memleketine" dönmüş olması nedeniyle duygulandığını ifade etti.

    Yunan diasporası ile yakın ilişkileri var

    AA'nın aktardığı habere göre, Büyükelçi Tsunis, Yunanistan'dan ABD'ye göçmüş bir ailenin oğlu ve ana dili Yunanca.

    ABD'deki Yunan diasporası ile yakın ilişkileri olan Tsunis, Hellenik-Amerikan Liderlik Konseyi'nin kurucu üyesi ve Helenik İnisiyatifinin yöneticisi.

    ABD nin yeni Atina Büyükelçisi Tsunis, güven mektubu sundu #1


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