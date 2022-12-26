Libya: Türkiye'yle anlaşma, Akdeniz'deki hakkımızı garantiye alıyor

Libya Başbakanı Dibeybe, "Bu, Libyalıların hakkı.. Asla başka bir şahıs ya da devlet bunu ele geçiremez" dedi. Dibeyve, Mısır'ın tek taraflı adımını ise kabul etmediklerini söyledi.

Doğu Akdeniz'de 1,7 milyar varil petrol ve 3,5 trilyon metreküp doğalgaz rezervinin bulunduğuna dair tahminlerin ardından bölgedeki ortaklıklar hız kazandı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun raporu, Akdeniz ülkeleri arasındaki dengelerin değişmesine neden oldu.

Türkiye ile yaptıkları anlaşmayı değerlendirdi

Türkiye ile Libya, uluslararası hukuk çerçevesinde haklarını korumak üzere ikili deniz yetki anlaşmasına imza attı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye ile vardıkları mutabakata ve Mısır'ın Libya ile deniz sınırını tek taraflı olarak belirlediğini duyurduğu kararına dair Suudi Arabistan'ın El-Hades televizyonuna konuştu.

"Libya'nın Akdeniz'deki hakkını garanti altına alıyor"

Sunucunun, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşması konusunda Doğu Akdeniz Gaz Forumu üyeleri ile Türkiye arasında anlaşmazlık bulunduğunu ve bu anlaşmaya mahkemede itiraz edildiğini ifade etmesi üzerine Dibeybe, şöyle dedi:

"Türkiye ile yapılan anlaşma Libya'nın Akdeniz'deki denizcilik ve ekonomik hakkını garanti altına alıyor."

"Başka devlet bunu ele geçiremez"

Ülkesinin Türkiye ile yaptığı anlaşma ile ekonomik hakkını aldığını kaydeden Dibeybe, "Libya bu anlaşmayla ekonomik hakkını aldı. Bu, Libyalıların hakkı.. Asla başka bir şahıs ya da devlet bunu ele geçiremez. Genel bir koordinasyon olmasını temenni ederiz ve tüm ülkelerin razı olmasını isteriz." ifadelerini kullandı.

"Mısır'ın adımını tamamıyla reddediyoruz"

Dibeybe, Mısır'ın Libya ile deniz sınırlarını belirlediğini açıkladığı kararı reddettiklerini belirterek, "Deniz sınırları, kıta sahanlığı anlaşmalarının tek taraflı olması mümkün değil. Mısır'ın bu adımını tamamıyla reddediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Anlaşma olmazsa Birleşmiş Milletler var"

Mısır ve Libya arasında deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda bir komisyon oluşturularak anlaşmaya varılması çağrısında bulunan Dibeybe, "Mısırlı kardeşlerimizden ikili bir komisyon oluşturmasını ve anlaşmaya varılmasını talep ediyoruz. Eğer anlaşma olmazsa da Birleşmiş Milletler var, mahkeme var, hukuk var.

Hiç kimse sadece tek başına karar alamaz. Eğer Libya tarafını zayıf görüyorlarsa bunu reddediyoruz. Eğer dost ve komşularsa biz ikili anlaşmadan memnun oluruz." ifadelerini kullandı.

Kahire yönetiminin tek taraflı kararı

AA'nın aktardığına göre, Mısır medyasında 13 Aralık'ta yer alan haberlerde, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ülkesinin batı deniz sınırlarının belirlendiğine ilişkin kararı yayınlanmıştı.

Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan 17 Aralık'ta yapılan açıklamada da Mısır'ın iki ülke deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik aldığı karar "tek taraflı" olarak nitelendirilerek Libya'nın bu kararı tümüyle reddettiği belirtilmişti.