Abdülhamid Han gemisinin Yörükler-1 kuyusu görevi Yunanistan'da yankılandı

Yunan basını, gemiyle ilgili düzenlenen törene geniş yer ayırdı. Erdoğan'ın "Sondajlar kendi egemenlik alanlarımızda. Kimsenin onayını almamıza gerek yok" açıklamasına dikkat çekildi.

Türkiye'nin Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları, ülkemizin 4'üncü gemisi Abdülhamid Han ile Akdeniz'de devam edecek.

Gemiyi uğurlamak için Taşucu Limanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tören düzenlendi.

Yunanistan merkezli medya kuruluşları, Erdoğan'ın katıldığı töreni yakından takip etti.

Yunan basını: Yörükler-1 sahasına gidiyor

Kathimerini'de, "Abdülhamid Han, Gazi Paşa bölgesinin 55 kilometre güneyindeki Yörükler-1 sahasına gidiyor. Bu nokta, Kıbrıs'ın kuzeyinde yer alıyor." denildi.

Erdoğan'ın törendeki konuşmasında, "Sondaj makinemiz Abdülhamid Han, Türkiye'nin enerji sektöründeki yeni vizyonunun simgesidir." şeklindeki ifadesi aktarıldı.

"Erdoğan uyardı: Kimsenin iznini almamıza gerek yok"

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, uyarılarda da bulundu." denilerek, Erdoğan'ın konuşmasından şu bölüme yer verildi:

"Gemimiz bu alanda sondajını bitirdiğinde durmayacak ve başka yerlere gidecek. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Yaptığımız sismik etütler ve sondajlar kendi egemenlik alanlarımızda. Bunun için kimsenin iznini veya onayını almamıza gerek yok."

ERT: Dört gemi eşlik edecek

ERT televizyonu, "Doğu Akdeniz'de Türk sondaj kulesinin hareketi: Erdoğan törende ne dedi?" başlığıyla gelişmeleri aktardı.

Türkiye'nin sondaj için izninin "yasa dışı" olduğu şeklinde asılsız ithamlara yer verilen haberde, geminin 6'ncı bloğa yöneleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Haberde, "Denize indiğinde, yüzer sondaj kulesine dört gemi eşlik edecek." notuna yer verildi.





Proto Thema: Erdoğan'ın güç gösterisi

Proto Thema gazetesi, "Erdoğan: Kimseden izin istemiyoruz" şeklindeki başlıkla okurlarının karşısına çıktı.

Yörükler-1 kuyusuyla ilgili bir haritanın kullanıldığı haberde, "Daha önce, Erdoğan, bir güç gösterisiyle cumhurbaşkanlığı uçağını geminin üzerinden uçurdu ve Twitter'da konuyla ilgili bir fotoğraf yayınladı." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sondaj kulesini incelediği ve yetkililerle görüştüğü aktarıldı.





Skai: Kapsamlı çalışma planının ilk adımı

"Sondaj kulesi, Antalya yakınlarına gidiyor." diyen Skai televizyonu, Erdoğan'ın, şu açıklamasını paylaştı:

"Abdülhamid Han gemisini Gazi Paşa'nın 55 kilometre dışındaki Yörükler-1 mevkiine göndereceğiz. Yörükler-1 kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı çalışma planımızın ilk adımıdır."

Söz konusu geminin ayrıca, 24 saat çalışacağına dair ayrıntıya dikkat çekildi.





CNN: Kıbrıs'ın tam karşısına gidecek

Geminin önünde fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kullanan CNN Yunanca, sondaj gemisinin Türkiye kıyılarından ayrılmak üzere olduğunu yazdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Doğu Akdeniz politikamızı uluslararası hukuka ve eşitlik ilkesine uygun olarak taviz vermeden sürdürmeye devam ediyoruz." açıklaması anımsatıldı.

Abdülhamid Han gemisinin varış noktasının, Kıbrıs'ın tam karşısı olduğu ifade edildi.