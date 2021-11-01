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    Abdulmecid Tebbun: Fransız sömürgesi terör estirdi

    Cezayirli lider, bağımsızlık mücadelesinin yıl dönümünde mesaj paylaştı. Tebbun, Fransız sömürgeciler tarafından işlenen suçları hatırlattı.
    • AA
    • 01.11.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 12:55
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    Abdulmecid Tebbun: Fransız sömürgesi terör estirdi

    Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'ya tepkisini dile getirmeye devam ediyor.

    Tebbun, 1 Kasım 1954'te başlayan Kurtuluş Devrimi adı verilen bağımsızlık mücadelesinin 67'nci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

    "EN ÇİRKİN SUÇLARI İŞLEDİLER"

    "Adaleti savunmak, sömürge ordusundan daha güçlüdür." diyen Tebbun, Cezayir halkının "özgürlüğüne kararlılıkla bağlı" olduğunu vurguladı.

    "Devrim ateşinin inançla yakıldığını" belirten Tebbun, "Fransız sömürgesi, terör estirerek ve silahlı güç kullanarak katliamlar ve işkenceler yoluyla insanlık tarihinin en çirkin suçlarını işlemiştir." ifadelerini kullandı.

    Abdulmecid Tebbun: Fransız sömürgesi terör estirdi #1

    FRANSA'NIN SÖMÜRGE DÖNEMİ SUÇLARI

    Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

    Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar, Fransa'nın Afrika'dan çekilirken, bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

    1.5 MİLYON CEZAYİRLİ KATLEDİLDİ

    Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1.5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

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