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    ABD'ye ait askeri helikopter Bükreş'te yola indi

    Amerikan ordusunda bulunan Kara Şahin tipi askeri helikopter, Romanya’nın başkenti Bükreş’te trafik yola acil iniş yaptı.
    • İHA
    • 16.07.2021 - 00:22
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 00:47
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    ABD'ye ait askeri helikopter Bükreş'te yola indi

    Romanya’nın başkenti Bükreş’te 20 Temmuz’daki Havacılık Günü geçit töreni için yapılan eğitim sırasında ABD’ye ait Kara Şahin tipi askeri helikopter, trafik akışının devam ettiği Aviatorilor Bulvarı’ndaki Charles de Gaulle Meydanı’ndaki döner kavşağa acil iniş yaptı.

    ABD'ye ait askeri helikopter Bükreş'te yola indi VİDEO

    İNİŞ SIRASINDA SOKAK LAMBASI PARÇALANDI

    Acil iniş sırasında yaralanan olmazken, olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Helikopterin iniş sırasında iki sokak lambasını parçaladığı ifade edilirken, helikopterin uçuş sırasında aniden irtifa kaybettiği bildirildi. Romanya’daki ABD Büyükelçiliği ise olayla ilgili bir basın bildirisi yayınlayarak, Rumen yetkililerle temas halinde olunduğunu aktardı.
    ABD ye ait askeri helikopter Bükreş te yola indi #1

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