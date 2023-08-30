ABD'yi kasırga vurdu! Florida'da etkili olan hava olayı kokpitten görüntülendi ABD’nin Florida eyaletini vuran Idalia Kasırgası ile meydana gelen hava olayı uçağın kokpitinden kaydedildi. Kasırga nedeniyle birçok bölgede 850'den fazla uçuş iptal oldu.

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İHA

ABD'yi kasırga vurdu...

Afet yaşanmadan birkaç gün öncesinde yetkililer tarafından Idalia Kasırgası'nın etkili olacağının uyarısı yapıldı.

Bunun üzerine bölge halkı harekete geçerek önlemlerini artırdı.

Ardından etkili olan kasırga, şiddetini artırarak Florida'da etkili oldu.

850’den fazla uçuş iptal edildi

Idalia Kasırgası birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) kasırganın kategori 4 seviyesine ulaştığını açıkladı. Kasırga nedeniyle bölgede 850’den fazla uçuş iptal edildi.

Southwest Havayolları (LUV.N) 200'den fazla uçuşu iptal ederken, Delta Havayolları (DAL.N) 148, American Havayolları (AAL.O) ise bu sabah itibarıyla 98 uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

Ülke genelinde yaklaşık 795 uçuş da ertelendi.

Elektrik kesintileri yaşandı

Kasırganın vurduğu Florida eyaletinde birçok evde hasar meydana gelirken, elektrik kesintileri de yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı bölgelerde mahsur kalanlar için tahliye çalışmalarına başlandı.

Kasırga kokpitten görüntülendi

Kasırganın şiddeti ise bir uçağın kokpitine yansıyan görüntülerle gözler önüne serildi. Sosyal medyada paylaşılan ve nadir görülen doğa olayının kaydedildiği anlar hayranlık uyandırdı.