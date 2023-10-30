Abluka altındaki Gazze'de su krizi yaşanıyor Su akışının durdurulmasıyla kentte yaşanan kriz sonucunda Han Yunus kentindeki Filistinliler, bir su deposunun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

AA & Ensonhaber

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de yaşam şartları oldukça zor.

Öyle ki bölgede gıdadan yakıta kadar birçok şeyin eksikliği çekiliyor.

Gazze'de su krizi

Savaş ortamı ise her geçen gün daha korkunç boyutlara ulaşırken, su krizi de baş gösterdi.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulması sonucu kentte yaşanan su krizi devam ediyor.

Su deposunun önünde kuyruklar oluştu

Han Yunus kentindeki Filistinliler, bir su deposunun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bir diğer yandan depoların ise at arabasında taşındığı görüldü.

İşte Gazze'de su krizi;