AB'nin gönderdiği Pfizer/BioNTech aşıları KKTC'ye ulaştı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden Avrupa Birliği'nin, Kıbrıslı Türklere gönderdiği Pfizer/BioNTech aşıları, Sağlık Bakanlığına bağlı ekipler tarafından teslim alındı.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs halkına gönderilen aşıların teslimi tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sağlık ekipleri, Metehan Sınır Kapısı üzerinden alım işlemini gerçekleştirdi.

2 BİN 250 ADET AŞI GÖNDERİLDİ

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, AB'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden Kıbrıslı Türklere gönderilen ikinci doz aşıların, toplam 2 bin 250 adet olduğunu açıkladı.

İKİNCİ DOZ AŞILAMA BAŞLAYACAK

Bakan Dr. Ali Pilli, ilk dozu Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı yaptıran kişilere ikinci doz aşı yapılması işlemine 8 Şubat'tan itibaren başlanacağını duyurdu.

TEST SAYISI ARTTIRILDI

Bu sabah itibarıyla 50 yeni vakaya daha rastlandığını açıklayan Bakan Pilli, son günlerde ülkede artış göstermeye başlayan vaka sayılarına karşılık günlük testlerin de arttırıldığına vurgu yaptı.





"BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ"

Pandeminin bir nevi savaş olduğunu ifade eden Pilli, " Bu savaşı ne pahasına olursa olsun kazanacağız. Dün 6 bin 937 test yapıldı. Testler devam ediyor. Polisle ve yerel yönetimlerle birlikte kalabalık olmaması için sıkı tedbirler alacağız. Ancak halk da üzerine düşeni yapmalı." dedi.

"DAHA FAZLA TEST LABORATUVARI ÇÖKERTİR"

Günlük hedef test sayısının 3 bin 500 olduğunu belirten Bakan Pilli, "Ülkenin PCR test kapasitesi 7 bin 500 civarındadır. Fazla yapılırsa laboratuvarlar çöker, orada bulaş olur." şeklinde konuştu.





YOĞUNLUKTAN DOLAYI TEST YAPILAMIYOR

Öte yandan KKTC'de açıklanan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, çalışan kişilerden istenen PCR testleri, dün yaşanan aşırı yoğunluk ve talepten dolayı ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.