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    AB'nin gönderdiği Pfizer/BioNTech aşıları KKTC'ye ulaştı

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden Avrupa Birliği'nin, Kıbrıslı Türklere gönderdiği Pfizer/BioNTech aşıları, Sağlık Bakanlığına bağlı ekipler tarafından teslim alındı.
    • İHA
    • 05.02.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 15:29
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    AB'nin gönderdiği Pfizer/BioNTech aşıları KKTC'ye ulaştı

    Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs halkına gönderilen aşıların teslimi tamamlandı.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sağlık ekipleri, Metehan Sınır Kapısı üzerinden alım işlemini gerçekleştirdi.

    2 BİN 250 ADET AŞI GÖNDERİLDİ

    KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, AB'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden Kıbrıslı Türklere gönderilen ikinci doz aşıların, toplam 2 bin 250 adet olduğunu açıkladı.

    AB nin gönderdiği Pfizer/BioNTech aşıları KKTC ye ulaştı #1

    İKİNCİ DOZ AŞILAMA BAŞLAYACAK

    Bakan Dr. Ali Pilli, ilk dozu Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı yaptıran kişilere ikinci doz aşı yapılması işlemine 8 Şubat'tan itibaren başlanacağını duyurdu.

    AB nin gönderdiği Pfizer/BioNTech aşıları KKTC ye ulaştı #2

    TEST SAYISI ARTTIRILDI

    Bu sabah itibarıyla 50 yeni vakaya daha rastlandığını açıklayan Bakan Pilli, son günlerde ülkede artış göstermeye başlayan vaka sayılarına karşılık günlük testlerin de arttırıldığına vurgu yaptı.

    AB nin gönderdiği Pfizer/BioNTech aşıları KKTC ye ulaştı #3

    "BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ"

    Pandeminin bir nevi savaş olduğunu ifade eden Pilli, " Bu savaşı ne pahasına olursa olsun kazanacağız. Dün 6 bin 937 test yapıldı. Testler devam ediyor. Polisle ve yerel yönetimlerle birlikte kalabalık olmaması için sıkı tedbirler alacağız. Ancak halk da üzerine düşeni yapmalı." dedi.

    "DAHA FAZLA TEST LABORATUVARI ÇÖKERTİR"

    Günlük hedef test sayısının 3 bin 500 olduğunu belirten Bakan Pilli, "Ülkenin PCR test kapasitesi 7 bin 500 civarındadır. Fazla yapılırsa laboratuvarlar çöker, orada bulaş olur." şeklinde konuştu.

    AB nin gönderdiği Pfizer/BioNTech aşıları KKTC ye ulaştı #4

    YOĞUNLUKTAN DOLAYI TEST YAPILAMIYOR

    Öte yandan KKTC'de açıklanan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, çalışan kişilerden istenen PCR testleri, dün yaşanan aşırı yoğunluk ve talepten dolayı ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

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