Abraham Lincoln'ün bir tutam saçı satıldı

ABD'nin suikaste kurban giden ilk Başkanı Abraham Lincoln'ün bir tutam saçı 81 bin dolara alıcı buldu.

ABD'nin suikaste kurban giden eski başkanlarından Abraham Lincoln'ün bir tutam saçı ve 1865 suikastıyla ilgili kanlı bir telgraf, 81 bin dolara satıldı.

1865 yılında düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden Lincoln'un Boston'da düzenlenen müzayedede açık artırma ile satılan yaklaşık 5 santimetre uzunluğundaki saç tutamının, otopsisi sırasında kesildiği belirtildi.

SAÇ TUTAMI TODD’UN ELİNE GEÇTİ

Saç tutamının ilk olarak o dönemler Kentucky posta müdürü ve 16’ncı başkanın dul eşi Mary Todd Lincoln'ün kuzeni olan Doktor Lyman Beecher Todd'un eline geçtiği belirtiliyor.

TELGRAFA YAPIŞTIRILDI

Boston RR Müzayede Evi'ne göre saç, Todd'un postanedeki asistanı olan George Kinnear tarafından resmi bir Savaş Bakanlığı telgrafına yapıştırılarak, yine Todd'un Washington'daki adresine postalandı.

RR Müzayedesi mühür ve telgrafın gerçekliği için kefil oldu.