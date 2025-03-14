Açlık grevine başlayan eski Peru Cumhurbaşkanı hastanelik oldu

DHA

Eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, ülkenin gündemine oturdu..

Kongre tarafından 7 Aralık 2022'de görevinden azledilen eski Cumhurbaşkanı Castillo, 14 Aralık 2022'de 18 ay önleyici hapis cezasına çarptırıldı.

Peru'da suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla Aralık 2022'den bu yana yargılanan Castillo'nun önleyici hapis cezası, 11 Haziran 2024'te 14 ay daha uzatıldı.

HAPİSHANEDE AÇLIK GREVİNE GİRDİ

Castillo, 10 Mart'ta ‘kamu düzenini bozma’ suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemeyi protesto etmek amacıyla hapishanede açlık grevine başladığını belirtti.

Suçlamaları reddeden Castillo açıklamasında, “İşlemediğim isyan ve diğer suçlardan mahkum edilmeme karşı kendimi açlık grevinde ilan ediyorum.” dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yetkililer, Castillo'nun sıvı-elektrolit dengesizliği ve hafif dehidrasyon (hafif su kaybı) şüphesiyle hastaneye sevk edildiğini duyurdu.