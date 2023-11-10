Adam Schiff, Azerbaycan'a yaptırım isteyen kararı ABD Kongresi'ne sundu Tasarı sunan Schiff, "Ermenilerin hukuka aykırı olarak gözaltına alınmaya devam edilmesi sorunu daha da artırıyor" iddiasında bulundu. Schiff, Azerbaycan'a yaptırım uygulanması talebini dile getirdi.

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Ermenistan'a desteğiyle bilinen ABD Kongre Üyesi Adam Schiff, Azerbaycan'a yaptırım uygulanmasını istedi.

Kendi toprağı olan Dağlık Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycan'ın kararlı duruşu, ABD'de rahatsızlığa neden oldu.

Schiff, Bakü yönetimine yaptırım uygulanması gerektiğini savundu.

Azerbaycan'ı suçlamaya çalıştı

Azerbaycan'ın Ermenistan'da "etnik temizlik" yaptığı yönünde asılsız iddialarda bulunan Schiff, ABD Kongresi'ne yaptırım tasarısı sundu.

Tasarıda, Azerbaycanlı hükümet yetkililerine yaptırımlar uygulaması konusunda Başkan Joe Biden yönetimine çağrı yapıldı.

Ayrıca Kongre'nin, ABD'nin Azerbaycan'a askeri ve güvenlik yardımına ilişkin kısıtlama uygulaması talep edildi.

Yaptırım uygulanmasını istedi

Schiff, "Azerbaycan, son savaş sırasında işlenen ağır zulümlerden zaten suçlu ve Ermenilerin hukuka aykırı olarak gözaltına alınmaya devam edilmesi sorunu daha da artırıyor." şeklindeki tezini öne sürdü.

Azerbaycan'ın bu mahkumlara yönelik "muamelesinin" uluslararası hukuk ve düzene "tehdit" olduğunu savunan Schiff, iddiasını "Tasarım, Amerikan hükümetini ve uluslararası toplumu bu ağır insan hakları ihlallerine karşı durmaya çağırıyor." şeklindeki sözlerle sürdürdü.

"Yardımları durduralım"

Ermeni basınında yer alan haberlere göre, Schiff, 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki operasyonları sebebiyle Washington'ın yardımlarının askıya alınmasını istemişti.

Amerikalı Kongre üyesi, algı oluşturmaya çalıştığı açıklamasında şöyle demişti: