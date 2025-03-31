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Adana'da İsrail’i protesto etmek istedi: ABD konsolosluğu önünde kendisini yakmaya çalıştı

Adana'da İsrail’i protesto etmek istedi: ABD konsolosluğu önünde kendisini yakmaya çalıştı İsrail’in Gazze'deki Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla üzerine benzin döküp, kendini yakma girişiminde bulunan Mustafa O., polis ekibi tarafından elindeki çakmak alınarak, etkisiz hale getirildi.