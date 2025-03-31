DHA
İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürüyor..
Bu kapsamda Adana'da Yüreğir ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa O., ABD Konsolosluğu önüne geldi.
KENDİSİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI
Mustafa O., İsrail’in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla üzerine benzin döküp, kendini yakma girişiminde bulundu.
Polis ekiplerinin anons etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
POLİS EKİPLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Mustafa O., elindeki çakmağı ateşleyeceği sırada polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Mustafa O., Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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