Ermenistan'dan geri alınan bölgeleri gezen Bakan Karaismailoğlu, yol çalışmalarını inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti.

Karaismailoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Reşat Nebiyev ile birlikte, Türk şirketlerinin gerçekleştirdiği kara yolu ve demir yolu inşaatlarında incelemede bulundu.

"TÜRKİYE BÜTÜN GÜCÜYLE AZERBAYCAN'IN ARKASINDA"

Ahmedbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend Otoyolu çalışmalarını inceledikten sonra açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Horaadiz-Ağbend yolu şantiyesindeyiz şu anda. Burada hem kara yolu hem de demir yolu olmak üzere çok büyük bir çalışma var. Alternatif diğer yollarında çalışmaları başladı. Kardeş ve dost ülke Azerbaycan’a Dağlık Karabağ’ın inşasında da hem mühendislik açısından hem de teknoloji açısından Türkiye bütün gücüyle arkasında.

"ÖNEMLİ BİR GÜNDEYİZ"

İnşallah bu birliktelik, kardeşlik, dostluk ilelebet devam edecektir. Biz de bölgenin imar ile ilgili yapabileceğimiz ihtiyaçlar doğrultusunda onları vermek için buralardayız. İnşallah iş birlikleri ile ortak olacağız. Özellikle Nahçıvan koridoru ile ülkemize alternatif ulaşım koridoru sağlanmış olacak. Yine Fuzuli şehrine de geçeceğiz, şantiyelerimizde de incelemelerde bulunacağız. Önemli bir gündeyiz. Karabağ’ın inşasında bizim de ne kadar emeğimiz olursa bu bizi memnun edecektir. Bu bölgelerde bulunmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. İnşallah bölgenin imarı ve inşası için de hep birlikte dostane duygular devam edecek." ifadelerini kullandı.

Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'da VİDEO

"TÜRK KARDEŞLERİMİZ YANIMIZDA"

Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşat Nebiyev, "44 günlük savaşta olduğu gibi Türk kardeşlerimiz bilgi, beceri ve tecrübesi ile ister devlet isterse devlet sektörüyle yanımızdalar.

İşgalden kurtarılan bölgelerde büyük imar çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kara ve demir yolu inşaatları yapılıyor. Bu inşaatların büyük kısmını Türk şirketleri hayata geçiriyor." dedi.