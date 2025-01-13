Afetler geçen yıl 320 milyar dolarlık kayba yol açtı

AA

2024, afetlerin hüküm sürdüğü, can kayıplarının ve büyük hasarların yaşandığı bir yıl oldu.

Geçen yıl, doğal afetlerde yaklaşık 11 bin kişi hayatını kaybetti.

Almanya merkezli reasürans şirketi Munich Re, "yıllık doğal afet raporunu" açıkladı.

320 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Buna göre, geçen yıl doğal afetler dünya genelinde 140 milyar doları sigortalı olmak 320 milyar dolarlık küresel ekonomik kayba neden oldu.

2024'te doğal afetlerle mücadele eden bazı ülkeler, aşırı yağışlar nedeniyle sel ve taşkınlarla mücadele etti.

Bazı ülkelerde depremler ve yüksek hava sıcaklıkları insan yaşamına mal olurken, bazılarında da orman yangınları can aldı.

YAGİ TAYFUNU

Güney Asya'da etkili olan Yagi Tayfunu'ndan kaynaklı şiddetli yağışlarda bölge geneli ülkelerde 840'tan fazla kişi öldü.

TOPRAK KAYMASI

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 358 kişi yaşamını yitirdi.

SEL

Batı Afrika ülkesi Nijer'de haziran-ekim dönemindeki şiddetli yağışlardan kaynaklı sel ve taşkınlarda 339 kişi hayatını kaybetti.

HAVA SICAKLIĞI

Doğu Asya ülkesi Japonya'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle yaz döneminde 248 kişi öldü.

HELENE KASIRGASI

ABD'de etkili olan Helene Kasırgası'nda da en az 230 kişi yaşamını yitirirken, İspanya'daki sellerde 231 kişinin hayatına mal oldu.