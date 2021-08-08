- Haberler
- Dünya Haberleri
- Afgan güçleri, Taliban'a karşı 5 vilayetin kontrolünü kaybetti
Afgan güçleri, Taliban'a karşı 5 vilayetin kontrolünü kaybetti
Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı kuzeydoğudaki Talukan kentiyle beraber 5’e yükseldi.
- AA
- 08.08.2021 - 17:38
- Güncelleme : 08.08.2021 - 17:46
Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, kuzeydoğudaki Talukan kentiyle beraber 5’e yükseldi.
Ayrıntılar gelecek...