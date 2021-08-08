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    Afgan güçleri, Taliban'a karşı 5 vilayetin kontrolünü kaybetti

    Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı kuzeydoğudaki Talukan kentiyle beraber 5’e yükseldi.
    • AA
    • 08.08.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 17:46
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    Afgan güçleri, Taliban'a karşı 5 vilayetin kontrolünü kaybetti

    Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, kuzeydoğudaki Talukan kentiyle beraber 5’e yükseldi.

     

    Ayrıntılar gelecek...

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