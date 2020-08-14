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    Afgan hükümeti, 400 Taliban mahkumunu serbest bırakıyor

    Afganistan hükümeti, Taliban ile arasında anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre hükümet, 400 Taliban mahkumunu serbest bırakmaya başladı. Mahkumların 80'i bugün serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 14.08.2020 - 12:09
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 12:09
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    Afgan hükümeti, 400 Taliban mahkumunu serbest bırakıyor

    Afganistan'da hükümet ve Taliban bir anlaşmaya imza attı.

    Hükümet ile Taliban arasında imzalanan anlaşmanın ardından, üst düzey saldırılarda rol alan 400 Taliban mahkumu için serbest bırakılma işlemlerine başlandı.

    ATEŞKES VE BARIŞ İÇİN

    Afgan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Cavid Faysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu işlemlerin ülkede kalıcı bir ateşkesi ve barışı sağlama yönünde bir adım olacağını ifade etti.

    80'İ BUGÜN SERBEST

    80 Taliban mahkumu bugün serbest bırakıldı.

    Afgan hükümeti, 400 Taliban mahkumunu serbest bırakıyor #1

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