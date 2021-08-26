Afgan kadın, ülkesinden ayrılmak istemiyor

Doğduğu Afganistan'da kalmaya devam etmek istediğini belirten sosyal medya fenomeni, "Burada doğdum, buraya gömüleceğim" dedi.

Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban'ın ardından ülkeden ayrılmak isteyenler, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önünde yoğunluk oluşturdu.

Taliban, tahliyeler konusunda son tarih olarak 31 Ağustos'u işaret ederken, ülkeyi terk etmenin yollarını arayan çaresiz Afganların havalimanı çevresindeki umutlu bekleyişleri sürüyor.

AFGANİSTAN'I TERK ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

38 yaşındaki Nadima'nın ailesi, o bebekken Afganistan'dan ayrıldı. Şimdi bir yetişkin olarak ülkesine geri dönen Afgan kadın, belirsizliğe rağmen tekrar ayrılmayı reddediyor.

"HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

Al Jazeera'ye konuşan Nadima, "Hiçbir yere gitmiyorum. Şartlar ne olursa olsun ayrılmayacağım. Burada doğdum, buraya gömüleceğim." dedi.

Annesinin, geçmişte Taliban karşısında yaşadıklarını kendisiyle paylaştığını belirten Nadima, "Pakistan'a kaçma deneyimini ilk kez 1999'da Kanada'ya göç ettiğimizde paylaştı. 14 yıldır evimiz olan Dubai'den taşınmamızdan şikayet ediyorduk." ifadelerini kullandı.

"BU KALIBI KIRMAK İSTİYORUM"

Nadima, annesinin "Tekrar tekrar taşınmaktan bıktım." dediğini, babasına ise bir daha asla Kanada'dan ayrılmayacağını söylediğini kaydetti.

Ailesinden Afganistan'ı terk etmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu belirten Peştunlu sosyal medya fenomeni, "Artık birlikte kaçmak zorunda kaldıkları bir yaşındaki kişi değilim. Bu kalıbı kırmak ya da en azından denemek istiyorum." diye konuştu ve ekledi:

"AFGANİSTAN'DA YAPILMASI GEREKENLERİ KONUŞACAĞIM"

"Burada kalıp bu ülkede yapılması gerekenleri konuşmak için zamanımı bekleyeceğim. Kanada güvenli diye bu ülkeden ayrılmayı doğru bulmuyorum."