Afgan mülteci Karimy, güzellik kraliçesi adayı oldu

Ülkesinden küçük yaşlarda ayrılan Mahdia Karimy, Belçika'ya uzanan hikayesini anlattı.

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde yaşayan Mahdia Karimy, babası öldürülünce 14 yaşında ülkesinden ayrıldı.

Kentin zenginlerinden 50'li yaşlarda bir erkek, 14 yaşındaki Karimy'yi 4. eş olarak babasından istedi, ancak bu evliliğe Karimy'nin babasından onay çıkmadı.

Hayat hikayesini Belçika basınından Nieuwsblad gazetesine anlatan Mahdia Karimy, "Bu, ileri görüşlü bir insan olan babamın hayatına mal oldu. Bir süre sonra,korkunç bir şekilde öldürüldü." dedi.

YUNANİSTAN'DAN AVRUPA'YA GİRİŞ YAPTILAR

Annesi tarafından ağabeyiyle insan kaçakçılarına verildiklerini belirten Karimy, İran'a geldiklerini, daha sonra Ege Denizi'nden Yunanistan'a ulaşmayı başardıklarını söyledi.

BELÇİKA'DA MÜLTECİ KAMPINDA 1 YIL KALDILAR

2016 yılında Belçika'ya giriş yapan Karimy kardeşler, buradaki mülteci kampında 1 yıl kaldı. Mahdia'nın ağabeyinin yaptığı sığınma başvurusu onaylanırken, bu hak Mahdia'ya verilmedi.

Mahdia Karimy, 12 Ocak 2001 tarihinde doğduğunu, Belçika'ya ulaştığında 15 yaşında olduğunu aktarırken, ancak ülke makamlarının yaptığı test sonucunda 18 yaşında çıktığını söyledi.

"TACI TAKMAM, MÜLTECİLERE ÖRNEK OLUR"

İkinci kez yaptığı sığınma başvurusunun onaylandığını belirten Karimy, Belçika'da hem çalışıp hem okuduğunu kaydetti.

Toplumun sunduğu fırsatlardan yararlanmak isteyen 19 yaşındaki Karimy, Belçika'da ocak ayında düzenlenecek olan "Miss Belgium 2021 Güzellik Yarışması" duyurusunu görüp başvurdu. Karimy, şunları ifade etti:

"Güzellik kraliçesi tacını takabilirsem, bu tüm mültecilere örnek olur. Mülteciler, korkulacak insanlar değil."