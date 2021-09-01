Afgan öğretmen: İngiltere için çalıştığıma pişmanım

İngiltere'nin kendisini yalnız bırakmasından şikayet eden İngilizce öğretmeni, içinde bulunduğu durum nedeniyle pişmanlığını dile getirdi.

31 Ağustos itibarıyla ülkeler Afganistan'dan tahliyelerini tamamlerken, yabancı misyonlar için çalışan yüzlerce Afgan terk edildi.

Afganistan'da bırakılan eski bir İngilizce öğretmeni, Taliban ile karşı karşıya kalmasından dolayı İngiltere için çalışmaktan pişman olduğunu söyledi.

"NEDEN BENİ BIRAKIP KAÇANLARLA ÇALIŞTIM" SORUSU

Misilleme korkusuyla adını vermek istemeyen öğretmen, yüzünün Afganistan'daki İngilizce dersleriyle ilgili reklamlarda yer aldığını, Taliban tarafından hedefe konulduğunu kaydetti.

BBC Radio 4'teki bir programa konuk olan öğretmen, "İnsanların İngilizce öğrenmesine yardım ettiğim için pişmanım. Neden beni bırakıp kaçan ve beni burada yalnız bırakan insanlar için çalıştım? Geçmişim bugünlerde beni incitiyor." dedi.

YILLARCA İNGİLTERE İÇİN ÇALIŞTI

Son 8-9 yıl boyunca İngiltere için çalıştığını belirten Afgan öğretmen, Afganistan'dan ayrılmaya uygun olan ancak İngiltere ve ABD birliklerinin geri çekilmesinin ardından terk edilen binlerce risk altındaki Afgan arasında yer alıyor.

Yüzlerce İngiliz ve Amerikan vatandaşı da Afganistan'da mahsur kalanlar arasında.

İNGİLİZ BAKAN: KESİN SAYI VEREMEM

Independet'ın aktardığına göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, kaç Afganı tahliye edemedikleri konusunda kesin bir sayı veremediğini ifade etti.

Raab, "Size kesin bir rakam veremem ancak Birleşik Krallık vatandaşları için nisan ayından bu yana 5 binin üzerinde güvence sağladık." şeklinde konuştu.