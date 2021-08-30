Han'ın kızı, babası ile Atatürk arasında ordu kurulmasına dair geçen diyaloğu aktardı. Prenses India, "Babam Atatürk'ü dinlemedi" dedi.

Sürgünde hayatını kaybeden Afganistan Kralı Emanullah Han’ın kızı Prenses India, konuştu.

Emanullah Han, gerçekleştirdiği reformlarda, Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadrodan etkilenmesi ve söz konusu isimlerle dayanışma içinde olmasıyla biliniyor.

"AFGANİSTAN'I MODERNLEŞTİREMEDİ"

Han’ın kızı olan ve Roma'da yaşayan Prenses India, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, 10 yıl tahtta kalan babasının neden Afganistan’ı modernleştirmeyi başaramadığını anlattı.

ATATÜRK'ÜN TAVSİYESİNİ ANLATTI

Afgan halkının, Türk halkı gibi olmayı hak ettiğini belirten Han'ın kızı, "Babam ile Mustafa Kemal Atatürk arasında büyük bir dostluk varmış. Atatürk, babama çok iyi bir tavsiyede bulunmuş. O da; Afganistan’ın güçlü bir orduya sahip olmasıydı. Ama babam belki de onu dinlemedi." dedi.

Afgan Prenses India: Türk halkı gibi olmayı hak ediyorduk ViDEO

"NEDEN GÜÇLÜ ORDUM OLSUN" YANITI

India, babasının Atatürk'ün tavsiyesine yanıtında "Güçlü bir orduya neden gerek duyayım. Halk beni seviyor." ifadesini kullandığını aktardı.

Emanullah Han'ın, halkını çok sevdiğini ve bunun karşılıklı olacağına inandığını dile getiren Prenses India, Afgan ordusunun var olduğunu ancak Türk ordusu gibi güçlü olmadığına dikkat çekti.

"ATATÜRK'Ü KARDEŞ OLARAK GÖRÜYORDU"

"Babam, Atatürk'ü bir kardeş olarak görüyordu." diyen India, sözlerini "Atatürk öldüğünde babam, Türkiye'ye gönderdiği telgrafta 'Bana başsağlığı dileyin, çünkü ben bir kardeşi kaybettim.' demiş." şeklinde sonlandırdı.