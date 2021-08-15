Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi sonrası Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği duyuruldu. Gani'nin Tacikistan'a gittiği ifade edildi.

Sınır kontrollerini ele geçiren Taliban, kısa bir süre sonra Kabil'e girdi.

Taliban Kabil'e girmesinin ardından, Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceğini duyurdu.

Yönetimin devri için müzakerelerin başladığı belirtilirken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği belirtildi.

TACİKİSTAN'A GİTTİ

Reuters, Afgan hükümeti ile Taliban arasında gerçekleştirilmesi planlanan müzakereler başlamadan, Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeyi terk ettiğini aktardı.

Gani'nin Tacikistan'a gittiği belirtildi. Gani'nin gün içerisinde istifa ettiği öne sürülmüştü.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, dün ilk kez halka sesleniş konuşması yaparak, istifa söylentilerine nokta koymuş, "Vatanı savunmaya devam edeceğim" diyerek, görevi bırakmayacağının sinyalini vermişti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti VİDEO

<br />

"HASTANELER HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK"

Taliban tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de hastanelerin hizmet vermeye devam edeceği ve acil yardımların girişine izin verileceği belirtildi.

Açıklamada, havalimanının çalışmayı sürdüreceği ifade edildi.



