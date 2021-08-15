Afganistan İçişleri Bakanlığı: Taliban başkent Kabil'e girdi

Taliban, Afganistan'da ilerleyişini sürdürüyor. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığı duyuruldu.

Taliban, Afganistan'da hakimiyet alanını genişletmeye başladı.

İlk olarak Reuters'ın geçtiği bilgiye göre; Taliban'ın tüm sınır geçişlerinde kontrolü ele geçirdiği duyuruldu.

Bu bilginin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından, Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı.

TALİBAN, KABİL'İN KENAR MAHALLELERİNE GİRMEYE BAŞLADI

Taliban, Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladığını ve Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceğini duyurdu.

"VATANI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Taliban, Nangarhar eyaletinin başkenti ve Afgan hükümetinin kontrolünde kalan iki büyük kentinden biri olan Celalabad'ı hakimiyet kurduğu bölgelere ekledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise dün ilk kez halka sesleniş konuşması yaparak, istifa söylentilerine nokta koydu. "Vatanı savunmaya devam edeceğim" diyerek, görevi bırakmayacağının sinyalini verdi.

Gani savaş, şiddet ve istikrarsızlığı önlemeye odaklandıklarının altını çizerek, devam eden savaşla ilgili yerel yöneticiler ve uluslararası ortaklarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

AFGAN HÜKÜMETİ 27 VİLAYETİ KAYBETTİ

Taliban'ın Kabil’in güneyindeki Host vilayetinin merkezini ele geçirmesiyle, Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 27'ye yükseldi.

ABD TAHLİYEYE BAŞLADI

Öte yandan ABD, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, "Şu anda binadan ayrılan küçük bir grup insan var, personelin çoğunluğu ayrılmaya hazır bir şekilde bekliyor. Elçilik çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın hızla ilerlediği Afganistan'daki son duruma ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Biden, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliği'ndeki personel ile ABD'ye destek olan Afganlıların ülkeden tahliyesi için daha önce 3 bin olarak açıklanan gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını bildirmişti.

"ÜLKEDE ŞİDDET SONA ERMELİ.."

Biden, amaçlarının söz konusu personelin güvenli ve hızlı bir şekilde ülkede çıkarılması olduğunu kaydetmişti. Ülkede halen görev yapan ABD birliklerine yönelik muhtemel bir tehdit algısına karşın tüm ilgili kurumları yeniden uyardığını aktaran Biden, muhtemel terör saldırılarına karşı uyanık olacaklarını ifade etmişti.

Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve diğer Afgan yetkililerle görüşmesi talimatını verdiğini, ülkede şiddetin sona ermesi ve siyasi bir çözüme varılması konusunda çalışılması gerektiğini kaydettiğini vurgulamıştı.

Biden, açıklamasında, "Doha'da bulunan Taliban temsilcilerine, Afganistan'daki ABD askerini ve görevimizi tehlikeye atacak herhangi bir eyleme girişmeleri durumunda hızlı ve güçlü bir askeri karşılık verileceğini ilettik." ifadesini kullanmıştı.