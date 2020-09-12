Afganistan, Taliban ile ilk kez barış için masaya oturacak

Afganistan, Taliban ile ilk kez barış için masaya oturacak

Ülkede devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla Afganistan hükümeti yıllar sonra ilk kez Taliban ile masaya oturacak.

Geçtiğimiz aylarda Afganistan hükümeti, 5 bin Taliban üyesini serbest bırakmıştı.

Hükümetin 5 bin Taliban üyesini serbest bırakması ile 40 yıldır süren savaşın bitmesi için gözler Katar’ın başkenti Doha’ya çevrildi. MÜZAKERELER YARIN BAŞLAYACAK Afganistan Cumhurbaşkanlığı, Taliban ile Afganlar arası müzakerenin Doha'da yarın başlayacağını açıkladı. Afganistan hükümetini temsilen barış görüşmelerini yürütecek heyetin başkanlığını, eski istihbarat başkanı Masum Stanikzey üstlendi. Farklı parti ve siyasi grupların temsilcilerinden oluşan 4'ü kadın 21 kişilik müzakere heyeti, Taliban'ın müzakere heyeti ile yarın başlayacak müzakereler için bugün Katar'a ulaştı.

Doha'ya yapacakları seyahat öncesinde basın mensuplarına demeç veren bazı müzakere heyeti üyeleri, Afganistan'da barışın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Müzakere heyetinin kadın üyelerinden Fevziye Kufi, barış sürecinin zorlu olacağını düşündüğünü belirterek, yine de ümitli olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda Afganistan'daki önde gelen kadın hakları savunucularından olan Kufi, müzakerelerde kadın haklarının güvence altında olması gerekliliğine göndermede bulunarak, "Savaş çok boyutlu olduğu sürece, görüşmelerde savaşın tüm boyutları ele alınmalı" dedi.

"SİLAHLARIN SUSTUĞU BİR AFGANİSTAN İNŞA ETMEK İÇİN GİDİYORUZ"

Bir diğer Afgan müzakereci Nadir Naderi, Doha'ya 'silahların sustuğu, cumhuriyet değerlerinin güçlendirildiği ve Afganların hak ettiği kalkınmayı elde edeceği bir Afganistan inşa etmek için' gittiklerini söyledi.

​Ayrıca yarın başlayacak müzakerelerin açılış törenine Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Dışişleri Bakanı vekili Hanif Atmer, Barış İşleri Devlet Bakanı Sayed Saadet Mansur Nadıri, Cumhurbaşkanı Barış Özel Temsilcisi Abdul Salam Rahimi katılacak.

Farklı kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yarın yapılacak müzakerelerin birinci gününde bir sonraki görüşmelerde ele alınacak konular, müzakere ilkeleri, her iki taraf temsilcilerinden ortak sekretarya belirlenecek.

MİKE POMPEO'NUN DA TÖRENE KATILMASI BEKLENİYOR

Öte yandan yarınki müzakereler için Doha'ya giden ABD Mike Pompeo'nun müzakerelerin başlangıç törenine katılması bekleniyor.

ABD Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad yaptığı açıklamada, müzakerelerin "her iki taraf için bir sınav" olacağını belirtti. Halilzad, “Afganistan'daki barış için diplomaside yeni bir aşama. Şimdi Afganların sahip olduğu ve Afganların önderlik ettiği bir sürece giriyoruz” ifadelerini kullandı. Halilzad, ABD'nin her iki tarafı da izlemeye ve onlarla ilişki kurmaya devam edeceğini açıkladı.

​Taliban tarafından yapılan açıklamada da Taliban heyetinin barış görüşmelerine hazır olduğunu aktarıldı.