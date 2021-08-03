Afganistan'da 40 sivil öldürüldü

118 sivilin yaralandığı çatışmalar nedeniyle BM'den uyarı geldi. Önlem alınmaması durumunda büyük bir facianın yaşanacağı belirtildi.

Afganistan'da ABD ve NATO birliklerinin çekilme sürecinin ardından ülkedeki barış sürecinde yaşanan belirsizlik, çatışmalara neden oluyor.

Afgan güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

SİVİLLER HEDEF ALINDI

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde son 24 saat içinde 40 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

"FACİA YAŞANABİLİR" UYARISI

Bu süre içerisinde 118 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada, tarafların sivillerin can güvenliğini korumadığı takdirde büyük bir facia yaşanabileceği kaydedildi.

BİNLERCE KİŞİ EVLERİNDEN OLDU

Açıklamada, yaşanan çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin evlerinden olduğu belirtildi. Öte yandan Afganistan'ın güney vilayetlerinden Kandahar, Helmand ve batısındaki Herat vilayetlerinin merkezinde yaklaşık bir haftadır Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Söz konusu 3 kentte, valilik binasına birkaç yüz metreye kadar ilerleyişini sürdüren militanlar, ağır kayıplar vermesine rağmen geri adım atmıyor.

AFGANİSTAN'DA ŞİDDET OLAYLARI

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

150'DEN FAZLA İLÇE TALİBAN'IN KONTROLÜNDE

Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Ülkede 34 vilayet merkezinin hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğu ifade ediliyor.