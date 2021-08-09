Afganistan'da bir vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti

Afganistan'da bir vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti

Taliban unsurları, yoğun çatışmaların ardından Aybek şehir merkezinde kontrolü sağladı. Kamu binalarının tamamının ele geçirildiği iddia edildi.

Taliban, Afganistan'ın kuzey bölgesindeki ilerleyişini sürdürüyor.

Son olarak Samangan vilayetinin merkezi Aybek şehri, Taliban kontrolüne geçti.

AYBEK'TE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Samangan İl Şura Vekili Muhammed Haşim Serveri, militanların dün gece saatlerinde Aybek şehrine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Çatışmaların ardından öğleden sonra vilayet merkezinin Taliban'ın eline geçtiğini ifade eden Serveri, güvenlik güçlerinin kent merkezinden geri çekildiğini belirtti.

TALİBAN'IN İDDİASI: TÜM KAMU BİNALARI BİZDE

Serveri, Samangan'ın 7 ilçesinden 3'ünün hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğunu kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise Aybek'te tüm kamu binalarını ele geçirdiği iddia edildi.

TALİBAN KUZEY VİLAYETLERİNE YÖNELDİ

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha anlaşmasına göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

34 VİLAYET MERKEZİNDEN 28'İ AFGAN HÜKÜMETİNİN KONTROLÜNDE

Taliban, son 4 günde biri ülkenin güneybatısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 6 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 28'ini halen kontrolünde tutuyor. Taliban'ın kontrolüne girdiği yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunun tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

Taliban güçlerinin kuzeydeki son ilerleyişleri ile yine Afganistan'ın önemli şehirlerinden olan Mezar-ı Şerif çevrelenmiş oldu. Özbekistan sınırındaki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif, Tacik, Peştun, Özbek, Türkmen ve Hazaraların yoğun olarak yaşadığı yaklaşık 700 bin bin nüfusa sahip.