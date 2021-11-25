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    Afganistan'da bombalı saldırı: 2 sivil öldü

    Araziye yerleştirilen bomba, sivillerin geçişi sırasında infilak etti. İki sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda bir sivil de yaralandı.
    • AA
    • 25.11.2021 - 14:44
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    Afganistan'da bombalı saldırı: 2 sivil öldü

    Afganistan, bir kez daha bombalı saldırıya sahne oldu.

    Ülkenin batısındaki Badgis vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda iki sivil yaşamını yitirdi.

    SİVİLLERİN GEÇTİĞİ SIRADA BOMBA PATLADI

    Taliban yetkilileri, Badgis'in Mukur ilçesinin Çeşme Duzdek köyünde araziye yerleştirilen bombanın sivillerin bölgeden geçtiği sırada patladığını bildirdi.

    Patlamada iki sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden yetkililer, bir sivilin de yaralandığını kaydetti.

    SALDIRILARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

    Bombanın bölgeye kimin tarafından yerleştirildiği henüz bilinmiyor.

    Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından silahlı ve bombalı saldırılar arttı. Saldırıların birçoğunu terör örgütü DEAŞ üstlendi.

    Afganistan da bombalı saldırı: 2 sivil öldü #1

    AFGANİSTAN'DA PEŞ PEŞE DÜZENLENEN SALDIRILAR

    DEAŞ'ın yaklaşık son 3,5 ayda başkent Kabil, Kunduz ve Kandahar vilayetlerinde düzenlediği 4 büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

    Taliban yönetimi ise DEAŞ'ın ciddi tehdit olmadığını savunuyor.

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