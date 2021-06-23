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    Afganistan’da bombalı saldırı: 5 sivil hayatını kaybetti

    Yol kenarına yerleştirilen bomba, sivilleri taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlatıldı. Saldırıda 5 sivil yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 23.06.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 10:19
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    Afganistan’da bombalı saldırı: 5 sivil hayatını kaybetti

    Afganistan'da barış süreci belirsizliği sürerken, sivilleri hedef alan saldırılar da devam ediyor.

    Kandahar vilayetindeki Meyvend ilçesinin Gec Kariz bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba, sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlatıldı.

    Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, yapılan saldırı sonucu 5 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

    Ayrıca 18 sivilin de yaralandığı bildirilirdi.

    Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

    ŞİDDET OLAYLARI ARTTI

    21 Haziran tarihinde Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırı, 5 sivilin ölmesine neden olmuştu.

    Mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla, ülkede şiddet olayları arttı.

    Afganistan’da bombalı saldırı: 5 sivil hayatını kaybetti #1

    1455 SALDIRI DÜZENLENDİ

    Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi geçen hafta, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamış, saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiği belirtilmişti.

    Afganistan’da bombalı saldırı: 5 sivil hayatını kaybetti #2

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