Afganistan’da deprem felaketi: Ölü sayısı 1124’e yükseldi

Afgan Kızılayı, Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1124’e, yaralı sayısı ise 3 bin 251’e yükseldi. Ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığı, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Yetkililer, yaralıların tahliyesinin devam etmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının değişebileceğine dikkat çekti.

Deprem sonrası bazı bölgelerde toprak kaymaları nedeniyle yolların kapandığı, ulaşılması güç bölgelere erişim için kapalı yolların yeniden açılacağı bildirildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı köylere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Dağlık arazi ve kötü hava koşullarının ulaşımı zorlaştırdığı kaydedildi. Ekipler ve halkın birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda enkazdan çıkarılan yaralılar, helikopterlerle hastanelere sevk ediliyor.

ULUSLARARASI YARDIM SEFERBERLİĞİ

Afganistan yönetiminin yardım çağrısı üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere gibi ülkeler, bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu. UNICEF, depremde evlerini kaybeden ailelere yönelik 2 bin yardım kitini bölgeye ulaştırdığını açıkladı. Kitler, hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçlerini içeriyor.

ÜLKEDEKİ EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİRİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise depremin ilk etapta 12 bin kişiyi doğrudan etkilediğini bildirdi.