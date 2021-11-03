Afganistan'da döviz kullanımı yasaklandı

Taliban yönetimindeki Afganistan'da, artık yabancı para birimlerinin kullanılmayacağı bildirildi.

Afganistan'da yönetime Taliban'ın geçmesinin ardından ekonomi günden güne bozulmaya başladı.

Ülke ekonomisi için yeni bir karar olan döviz kullanımının yasaklandığını Taliban'ın sözcüsü duyurdu.

''TÜM HALK AFGAN PARA BİRİMİNİ KULLANMALI''

Sözcü, "Ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar, tüm halkın, Afgan para birimi kullanmasını gerektiriyor" dedi.



Ülkede ABD doları kullanımı yaygınken, sınır bölgelerinde komşu ülkelerin para birimleri de kullanıyordu.

KARARIN SONUCU DAHA AĞIR OLACAK

Ekonomik olarak çöküşün eşiğinde olan Afganistan'da yeni kararın daha fazla maddi soruna yol açacağı düşünülüyor.