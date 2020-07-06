Afganistan'da her valiye en az 1 kadın yardımcı atanacak

Afganistan'da her valiye en az 1 kadın yardımcı atanacak

Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sıddık Sıddıki, yeni alınan bir kararla bundan sonra tüm vilayetlerde vali yardımcılarından birinin kadınlar arasından atanacağını açıkladı.

Kadın haklarının en korunmasız, çocuk yaşta evliliğin en yüksek, kız çocuklarının eğitim imkanının en düşük olduğu ülkelerden biri olan Afganistan, yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

HER VALİYE 1 KADIN YARDIMCI

Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sıddık Sıddıki, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Kadın İşleri Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla tüm vilayetlerde bir kadın vali yardımcısının olacağını bildirdi.

Sıddıki, atama sürecinin hızla tamamlaması için Bağımsız Yerel Yönetimler İdaresinin çalışma yaptığını kaydetti.

Bu kararın kadınların çalışma hayatına daha çok katılmaları için alındığını ifade eden Sıddıki, Afgan kadınlarının hak ettikleri yere gelmeleri için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

KADINLAR İÇİN EN TEHLİKELİ ÜLKELERDEN BİRİ

Afganistan, kadınlar için en tehlikeli ülkeler arasında gösteriliyor. Birçok kadın şiddete maruz kalıyor.

Çocuk yaşta evlilikler, kız çocukları için eğitim imkanlarının sınırlı olması ve diğer sosyal sınırlamalar, ülkede kadınların karşılaştığı temel sorunların başında geliyor.