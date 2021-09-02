Afganistan'da kadınlar hakları için gösteri yaptı

Afganistan'da kadınlar hakları için gösteri yaptı

Afganistan'ın Herat kentinde onlarca kadın, ülkede kadın haklarının korunması için gösteri düzenledi.

Afganistan'da katı şeriat kurallarını benimseyen Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi, kadın haklarında gerileme endişesine yol açtı.

Taliban'dan yapılan açıklamalarda kadınların çarşaf giymesinin mecburi olacağı ancak eğitim alma ve çalışma haklarının korunacağı vurgulansa da, çok sayıda kadın geleceklerinin nasıl şekilleneceği konusunda kaygı duyuyor.

Son olarak Herat kentinde vilayet binası önünde toplanan kadınlar, Afganistan'da kurulacak hükümete kadın haklarına riayet etmesi çağrısında bulundu.

KADINLAR, EĞİTİM VE TÜM ALANLARDA ÇALIŞMA HAKKI TALEP ETTİ

"Kadınları desteklemeyen hiçbir devlet kalıcı değildir", "Taleplerimiz; Eğitim hakkı ve tüm alanlarda çalışma hakkı" pankartı taşıyan kadınlar, attıkları sloganlarla çalışma, eğitim ve özgürlük taleplerini dile getirdi.

Afganistan'da kadınlar hakları için gösteri yaptı VİDEO

