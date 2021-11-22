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Afganistan'da kadınların oynadığı diziler yasaklandı
Taliban, kadınların rol aldığı dizilerin televizyonlarda gösterilmesini yasakladı.
- Haber Merkezi
- 22.11.2021 - 09:11
Afganistan'da Taliban hükümeti tarafından yeni kararlar alındı.
Afgan televizyon kanallarından da duyurulan kararlarda, sekiz yeni madde bulunuyor.
KADIN OYUNCULAR TELEVİZYONA ÇIKAMAYACAK
Kararlara göre, kadın oyuncuların yer aldığı yapımlar artık televizyonlarda yayınlanmayacak.
Aynı zamanda kadın gazeteci ve sunucular kamera karşısına başörtüsü takarak çıkacak. Ancak kurallarda, hangi tip başörtüsünün zorunlu tutulduğu gibi detaylara henüz yer verilmedi.
Ülkedeki muhabirler, yeni kurallardan bazılarının belirsiz ve yoruma açık olduğunu dile getiriyor.