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    Afganistan'da liseye ve kursa bombalı saldırı

    Başkent Kabil’in batısında bulunan Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursu’na düzenlenen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.
    • 19.04.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 12:18
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    Afganistan'da liseye ve kursa bombalı saldırı

    Afganistan’ın başkenti Kabil, yeni bir patlama ile sarsıldı.

    Sık sık patlamaların yaşandığı kentte, bir okul ve kurs hedef alındı.

    AA’nın haberine göre; kentin batısındaki Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursu’na peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi.

    Şiilerin hedef alındığı açıklandı

    Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından olaya yönelik açıklama yaptı.

    Açıklamada, Kabil'in batısında üç bombalı saldırıyla Şiilerin hedef alındığı ifade edildi.

    6 ölü, 11 yaralı

    Zadran, saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırıların gerçekleştiği bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    Afganistan da liseye ve kursa bombalı saldırı #1


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