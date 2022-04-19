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Afganistan'da liseye ve kursa bombalı saldırı

Afganistan'da liseye ve kursa bombalı saldırı

Başkent Kabil’in batısında bulunan Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursu’na düzenlenen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.