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- Afganistan'da sel felaketi: 1 ayda 182 kişi öldü
Afganistan'da sel felaketi: 1 ayda 182 kişi öldü
- 25.08.2022 - 15:23
- Güncelleme : 25.08.2022 - 16:29
Afganistan son bir aydır sel felaketi ile mücadele ediyor.
Taliban geçici hükümetinin sözcüsü yaşanan Zabihullah Mücahid, yaşanan afetle ilgili basın açıklaması yaptı.
Bir ayda 182 kişi öldü
Açıklamada Zabihullah Mücahid, ülke genelinde aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle son bir ay içerisinde 182 kişinin öldüğünü söyledi.
AA'nın aktarımına göre, felakette 250 kişinin yaralandığı, 3 bin 109 evin tahrip olduğu bildirildi.
Binlerce hektar tarım alanı zarar gördü
Zabihullah Mücahid, taşkınların binlerce hektar tarım arazisine zarar verdiğini belirtti.
Taliban geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nesim Hakkani de Bakanlık olarak selzedelere acil yardım ulaştırmak için çalışma yaptıklarını vurguladı.
20 kişi ölmüştü
Öte yandan ülkenin Logar vilayetinin Hoşi ilçesinde, pazar günü öğle saatlerinde meydana gelen selde 20 kişi ölmüştü.
Ayrıca Afganistan Meteoroloji Kurumu, iki gün içerisinde aşırı yağışların, ülkenin 24 vilayetinde taşkınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.