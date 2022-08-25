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Afganistan'da sel felaketi: 1 ayda 182 kişi öldü

Afganistan'da sel felaketi: 1 ayda 182 kişi öldü

Aşırı yağışların sebep olduğu sel felaketi dolayısıyla ölümler gün geçtikçe artıyor. Son verilere göre, bir ayda 182 can verirken, 250 kişi de yaralandı.