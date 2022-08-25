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    Afganistan'da sel felaketi: 1 ayda 182 kişi öldü

    Aşırı yağışların sebep olduğu sel felaketi dolayısıyla ölümler gün geçtikçe artıyor. Son verilere göre, bir ayda 182 can verirken, 250 kişi de yaralandı.
    • 25.08.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 16:29
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    Afganistan'da sel felaketi: 1 ayda 182 kişi öldü

    Afganistan son bir aydır sel felaketi ile mücadele ediyor.

    Taliban geçici hükümetinin sözcüsü yaşanan Zabihullah Mücahid, yaşanan afetle ilgili basın açıklaması yaptı.

    Bir ayda 182 kişi öldü

    Açıklamada Zabihullah Mücahid, ülke genelinde aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle son bir ay içerisinde 182 kişinin öldüğünü söyledi.

    AA'nın aktarımına göre, felakette 250 kişinin yaralandığı, 3 bin 109 evin tahrip olduğu bildirildi.

    Afganistan da sel felaketi: 1 ayda 182 kişi öldü #1

    Binlerce hektar tarım alanı zarar gördü

    Zabihullah Mücahid, taşkınların binlerce hektar tarım arazisine zarar verdiğini belirtti.

    Taliban geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nesim Hakkani de Bakanlık olarak selzedelere acil yardım ulaştırmak için çalışma yaptıklarını vurguladı.

    20 kişi ölmüştü

    Öte yandan ülkenin Logar vilayetinin Hoşi ilçesinde, pazar günü öğle saatlerinde meydana gelen selde 20 kişi ölmüştü.

    Ayrıca Afganistan Meteoroloji Kurumu, iki gün içerisinde aşırı yağışların, ülkenin 24 vilayetinde taşkınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.


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