Afganistan'da Mirwais Neeka Üniversitesi'nden mezun olan 227 kız öğrenci diplomalarını aldı.

ABD'nin çekilmesiyle yönetimi ele alan Taliban'ın eğitim alanındaki uygulamaları merak konusuydu.

Yılların getirdiği az da olsa birçok kazanımın, özellikle de kadın hakları alanındaki ilerlemenin sona ereceği kaygıları tüm dünya kamuoyu tarafından dillendiriliyordu.

Bu kapsama geçtiğimiz hafta Taliban yönetimi, kadınların rol aldığı dizi ve tiyatroların gösterimini yasaklamıştı.

KIZ ÖĞRENCİLER MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

Yeni yönetim bu kez kız öğrencilere mezuniyet töreni düzenledi.

Yönetimi ele aldıkları ilk günlerde eğitimin kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda olmak kaydıyla devam edeceğini söyleyen yönetimin bu girişimi sosyal medyadan yayınlanan fotoğraflarla duyuruldu.

Afganistan'da Taliban yönetiminde diploma alan kız öğrenciler ViDEO

TALİBAN SÖZCÜSÜ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Konuya ilişkin paylaşım Taliban Sözcüsü Mohammad Naeem Wardak tarafından Twitter'dan yapıldı.

Wardak paylaşımında, "Bugün Kandahar'a bağlı Mirwais Neeka Üniversitesi'nde çeşitli fakültelerden 227 kız öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi." ifadeleriyle birlikte törenden fotoğraflar paylaştı.